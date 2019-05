BMW, Daimler & Volkswagen: Buy on Bad News?

Die Aktien von Daimler (WKN: 710000), Volkswagen (WKN: 766403) und BMW (WKN: 519000) sind am Montag die großen Verlierer. US-Präsident Donald Trump sorgt mit einer überraschenden Ankündigung für Bewegung am Finanzmarkt. Er plant, die Zölle für chinesische Waren noch in dieser Woche zu erhöhen. China erwägt den Abbruch der Handelsgespräche.

Das erste Quartal stand bei Volkswagen unter dem Eindruck neuer Produktvorstellungen. Der neue Jetta feierte Weltpremiere und VW stellte die Studie zum ersten rein elektrisch angetriebenen Fahrzeug des Konzerns, dem Audi e-tron, vor. Heute ist die VW-Aktie etwas überraschend mit der größte Verlierer auf dem Börsenparkett, das Papier handelt bei einem Minus von -4,01% bei 153,86 Euro.

….of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019