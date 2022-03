BMW-Autos stoßen weniger CO2 aus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW hat den CO2-Ausstoß seiner Autos im vergangenen Jahr um 14 Prozent gesenkt. Mit 115,9 Gramm CO2 pro Kilometer sei der europäische Grenzwert von 126 Gramm für die Flotte deutlich unterschritten worden, teilte BMW am Mittwoch in München mit. Ursachen dieses Erfolgs seien effizientere Benzin- und Dieselmotoren sowie die hohe Nachfrage nach Elektro- und Plug-in-Hybrid-Autos in Europa.

In Europa sei bereits jedes vierte verkaufte Auto des BMW-Konzerns ein Plug-in-Hybrid oder vollelektrisch. Bei der Tochter Mini sei der vollelektrische Mini Cooper SE das meistverkaufte Modell. "2022 strebt die BMW Group an, mehr als 200 000 vollelektrische Fahrzeuge abzusetzen", teilte der Konzern mit. Mit dem BMW i7 und dem BMW iX1 kämen zwei weitere Batterieautos aus zentralen Baureihen in den Markt. Jedes BMW-Werk in Deutschland baue mindestens ein vollelektrisches Modell./rol/DP/eas