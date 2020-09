BMW: Auf dem aufsteigenden Ast!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Bei BMW ISIN: DE0005190003 hatten wir den Einstieg am 06. September vorgeschlagen. Den Express-Service-Lesern hatten wir mitgeteilt: „Es sieht so aus, als ob BMW die Kurve wieder kriegt. Die Aktie hat bis zum Widerstand bei 68,00 Euro Luft und spätestens dann entscheidet es sich, ob die Kraft für weitere Kursgewinne ausreicht." Seit dem 04. September hat der Kurs wieder an Fahrt



