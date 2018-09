BMW Art Car von Andy Warhol und Axel Schulz Stargäste der MOTORWORLD Classics Berlin 2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BMW Vz":

Berlin (ots) -Der Countdown läuft. Nächste Woche öffnen sich vom 4. bis zum 7.Oktober 2018 die Türen zur vierten Motorworld Classics Berlin. VorOrt erwarten den Besucher spannende Fahrzeuge und prominente Menschenmit vielen Geschichten. Im Folgenden die Programmhighlights.BMW Group Classic präsentiert BMW Art Car von Andy WarholIm Jahre 1979 schuf der US-amerikanische Popart-Künstler AndyWarhol sein schnellstes Werk. Als "Leinwand" diente ihm dabei ein 470PS starker BMW M1 in Rennversion. Eigentlich wollte er ihn in nurfünf Minuten bemalen, es wurden wenige mehr. Anschließend machte sichder Rennsportwagen - laut Warhol "im Stile eines abstraktenImpressionisten mit Feldern von Regenbogenfarben" gestaltet - aufden Weg nach Le Mans und fuhr dort auf den sechsten Rang. Jetzt istdas rollende Kunstwerk auf der Motorworld Classics Berlin zu sehen.BMW Group Classic präsentiert es im Zentrum der Halle 18. Für denAutomobilhersteller ist es bereits Tradition, jeweils besondersexklusive Fahrzeuge in der Hauptstadt auszustellen. So folgt das BMWArt Car von Andy Warhol dem 2016 präsentierten classic Mini von DavidBowie und dem 2017 gezeigten BMW 507 von Elvis Presley. Die Wahl fieldieses Jahr auf den BMW M1, weil der ikonische Sportwagen seinen 40.Geburtstag feiert."Schulz trifft Schulz"Mit Ex-Profi-Boxer Axel Schulz heißt die Motorworld ClassicsBerlin auf der "Langen Nacht der Oldtimer" am 4. Oktober ein echtesSchwergewicht willkommen. Im Gespräch mit Projektleiter undSzenekenner Ulf Schulz wird er über sein karitatives Engagement fürdie Laureus Sport for Good Foundation berichten und so ganz nebenbeinach seinem Traumwagen Ausschau halten. Wann und wo? "Schulz trifftSchulz" um 19 Uhr im Palais am Funkturm mit anschließenderAutogrammstunde.Podiumsdiskussion: Die Oldtimerei von morgenEines der Highlights der diesjährigen Motorworld Classics Berlinist die Podiumsdiskussion "Oldtimer und Zukunft", die in Kooperationmit der Auto Bild Klassik am Samstag, 6. Oktober 2018, um 13.30 Uhrim Palais am Funkturm stattfindet. Acht Oldtimer-Expertenverschiedener Generationen blicken in die Zukunft. Im Fokus derDiskussion: Aussichten, Potenzial und Möglichkeiten des zukünftigenOldtimer-Marktes.MotorTalk mit "Die 3 mit Willy"Im Wartburg 15.000 km durch die USA - Jörg Tissat und Frank Lucashaben sich vor kurzem dieser Charity Challenge der besonderen Artgestellt. Mit einem Wartburg W311 Camping von 1957 sind sie vom 15.Juni bis zum 6. August von der Ostküste an die Westküste der USA undwieder zurück gefahren. Anlass für das Abenteuer waren gleich zweiJubiläen: Vor 120 Jahren verließ der erste Wartburg Motorwagen dieHallen in Eisenach und 60 Jahre ist es her, dass der erste Wartburgin die USA exportiert wurde. Ihr Auto haben die beiden nach demamerikanischen Händler Willard "Willy" Witkin benannt. Jetzt soll eszugunsten verschiedener Kinderhilfsprojekte meistbietend versteigertwerden. Vorher berichten sie aber noch auf der Motorworld ClassicsBerlin von ihrer abenteuerlichen Tour. MotorTalk mit "Die 3 mitWilly", Freitag und Sonntag, jeweils 14 Uhr, im Palais am Funkturm.Heidi Hetzer stellt ihr neues Buch vorAuf der Motorworld Classics Berlin kann man neben einzigartigenFahrzeugen auch bekannte Persönlichkeiten aus der Szene treffen:Heidi Hetzer, die bereits einmal um die Welt gefahren ist, stelltwährend der Oldtimer-Messe ihr neues Buch "Ungebremst leben" vor."Concours de Nonchalance"Auf ins Rampenlicht: Mit dem ersten "Concours de Nonchalance"bietet die Motorworld Classics Berlin am Samstag, 6. Oktober 2018,von 9 bis 18 Uhr in Zusammenarbeit mit der Auto Bild Klassik demNachwuchs eine Bühne. 25 junge Klassikerfahrer, die zusammen mitihren Fahrzeugen höchstens 60 Jahre zählen, nehmen an der Premiereteil und stellen ihre Youngtimer und Oldtimer (Baujahr 1998 undälter) im Sommergarten am Springbrunnen vor dem Palais am Funkturmaus. Eine Jury wählt die Sieger des ersten "Concours de Nonchalance"aus. Um 16 Uhr erfolgt im dann Palais die Prämierung derGewinnerfahrzeuge.Style Contest: Der beste LookAuf der Motorworld Classics Berlin ist Nostalgie angesagt - unddas auch bei der Garderobe. Das ganze Messe-Team ist stilgerechtgekleidet und wenn das Publikum ebenfalls im Look der "Good OldTimes" erscheint, kann es sogar etwas gewinnen. In Halle 18 erwartetdie Besucher ein "Style Contest". Die besten und nostalgischstenOutfits werden dort von einer Fotografin festgehalten. Die dazupassende Frisur kann dank ausgewählter Haarspezialisten direkt vorOrt kreiert werden.Stimmgewaltig und charmantEmotional, mondän und witzig - diese Künstler nehmen die Besucherauf der Motorworld Classics Berlin mit auf Zeitreise: DIE LADYspräsentieren Songs wie 'Bei mir bist Du scheen' oder 'Mr. Sandman'.Das Rufus Temple Orchestra aus Berlin entführt sie in die Roarin'Twenties. Und die drei ulkigen und zugleich liebenswerten "Herr'n vonder Tankstelle" erwecken mit nostalgischem Charme die goldenen Zeitenzum Leben, unterhalten mit Ohrwürmern wie "Veronika, der Lenz ist da"oder "Mein kleiner grüner Kaktus". Zudem kann es durchaus passieren,dass Besucher dem Hauptmann von Köpenick begegnen.Record Hop im Palais am FunkturmLet's rock! Djane Manu Tanzratte und DJ Johnny Burnette sind imPalais am Funkturm an den Reglern und laden das Publikum ein, dasTanzbein zu schwingen. Auf der "Langen Nacht der Oldtimer" und anallen anderen Messetagen, nur mit kurzen Pausen. Wer keine flotteSohle aufs Parkett legen will, genießt einfach Kaffee und Kuchen undlauscht der Musik aus den 30ern, 40ern und 50ern, ganz im Stil derguten alten Zeiten.Pressekontakt Veranstalter:Wiebke Deggau, PR & Öffentlichkeitsarbeit, im Auftrag der MoWo Messe-und Veranstaltungs GmbH & Co. 