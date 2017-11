BMW Analyse: Wenn das so weiter geht, dann…

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Trader,

Die zuletzt gemischten Quartalszahlen haben der BMW-Aktie zunächst keinen großartigen Erfolg gebracht. Das Wertpapier ist planmäßig an der übergeordneten Abwärtstrendkanalbegrenzung zur Unterseite abgedreht und hat seinen seit Ende August bestehenden Aufwärtstrend verlassen. Nun deutet sich unterdessen zwischen grob 84,00 und 90,68 Euro eine die größere charttechnische Formation an, die sich möglicherweise schon in ihren letzten Zügen befindet und entsprechend Handelsgelegenheiten bereithält. Wenn die Volatilität auf 84,45 und grob 88,00 Euro beschränkt bleibt, entsteht die Möglichkeit einer größeren SKS-Trendwendeformation.

Short-Chance:

Noch ist kein größerer Handlungsbedarf gegeben, Short-Positionen sind trotz des jüngsten Kursanstieges an 88,00 Euro nach wie vor eine Alternative, wodurch allerdings nur bis zum Unterstützungsbereich des EMA 200 gesetzt werden kann. Die mögliche Nackenlinie (blau hinterlegt) einer potenziellen SKS-Formation verläuft etwa in diesem Bereich und dürfte mit einem Kursrutsch darunter aktivieren sehr viel größere Abgaben im Papier von BMW. Dann läge das Ziel rechnerisch an den Sommertiefs um 77,07 Euro. Gelingt hingegen eine nachhaltige Stabilisierung sowie eine baldige Rückkehr über das Niveau von 89,00 Euro, dürfte sich BMW hingegen auf einen Ausbruch vorbereiten. In diesem Fall wird die komplette Formation augenblicklich negiert.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.