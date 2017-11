BMW Analyse: Vorbörslich mit dickem Kursabschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Trader,

Der Münchner Automobilbauer BMW hat mit den am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen und durchmischte Zahlen vorgelegt, gleichzeitig senkte das Unternehmen seine Umsatzerwartungen für die Autosparte und tendiert zur Stunde vorbörslich im Dax-Index als Schlusslicht. Damit scheint nun ein Ausbruch über einen seit Jahresbeginn an bestehenden Abwärtstrend und die daraus resultierende Konsolidierungsbewegung unwahrscheinlich, zunächst einmal muss die Aktie einen Rücksetzer hinnehmen. Damit deutet sich eine kleinere Korrektur an und bietet auf der Unterseite entsprechende Handelschancen. Trotz stabiler Umsätze bediente der Konzern weniger, die operative Rendite im Autogeschäft sank auf 8,3 nach zuvor 8,5 Prozent im Vorjahr. Trotzdem blickt der Münchner Konzern beim diesen etwas optimistischer auf das Gesamtjahr, was der Aktie am frühen Dienstagmorgen allerdings auch nicht weiter hilft.

Short-Chance:

Ausgehend vom aktuellen Chartverlauf in der BMW-Aktie ist zunächst einmal ein Rücksetzer auf das Niveau von 87,50 Euro zu erwarten. Sollten die Abgaben über dieses Niveau hinaus anhalten, wäre sogar ein Rücklauf an die 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 85,83 Euro vorstellbar und kann über entsprechende Short-Positionen jetzt nachgehandelt werden. Spätestens auf dem Niveau von 84,92 Euro sollte sich jedoch wieder eine kleinere Gegenbewegung einstellen können. Auf der Gegenseite müsste schon ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens über das Niveau von 91,00 Euro etabliert werden, damit die Jahreshoch bei 91,76 Euro angesteuert werden können. Im Hinblick auf eine positive Wertentwicklung der Aktie könnte es darüber sogar bis in den Bereich von rund 95,00 Euro weiter rauf gehen, erscheint für die nächsten Tage aber weniger wahrscheinlich.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.