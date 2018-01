BMW Analyse: Autowert vor großem Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Trader,

in der Zeit zwischen Juli 2016 bis Anfang 2017 beherrschte ein klarer Aufwärtstrend das Kursgeschehen beim Wertpapier von BMW und brachte die Notierungen bis auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 91,76 Euro aufwärts. Anschließend schwenkte die Aktie in eine regelkonforme Konsolidierung um und gab dabei auf ein Korrekturtief von 77,07 Euro wieder nach. Doch seit Mitte letzten Jahres sind wieder verstärkt Käufer in Erscheinung getreten und führten bereits im November zu einem Test der oberen Trendkanalbegrenzung. Ein nachhaltiger Ausbruch blieb zwar aus, nun aber versucht sich das Papier erneut an einem Kaufsignal und könnte damit Erfolg haben.

Long-Chance:

Aktien von BMW versuchen sich offenbar an einer Beendigung der einjährigen Konsolidierung, was sich an einem Ausbruchversuch über die obere Trendkanalbegrenzung äußert. Oberhalb von 89,69 Euro könnte daher weiteres Kurspotenzial zunächst bis in den Bereich von 91,76 Euro freigesetzt werden. Hierdurch wird auch die kurzfristige Korrekturphase beendet und sollte anschließend weiter an die Zwischenhochs von 104,85 Euro aus November 2015 inklusive eines Zwischenstopps bei rund 100,00 Euro aufwärts führen. Hierauf können jetzt kurzfristig orientierte Anleger über entsprechende Long-positionen setzen – ein Stop sollte sich aber noch unterhalb von 84,70 Euro aufhalten, da stets mit Rückläufern gerechnet werden muss. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild des Autobauers aber erst unterhalb des EMA 200 von 82,52 Euro, in diesem Fall ist ein Abschlag zurück an die Jahrestiefs aus 2017 bei 77,07 Euro zu favorisieren.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.