BMW Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Kurs der Aktie Bmw steht am 15.03.2022, 08:18 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 74.43 EUR. Der Titel wird der Branche "Automobilhersteller" zugerechnet.

Wie Bmw derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Bmw mit einer Rendite von -4,58 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Automobile"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,18 Prozent. Auch hier liegt Bmw mit 15,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bmw. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Bmw sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 4 Buc, 7 Hold, 3 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bmw vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bmw. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 98,71 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 32,63 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 74,43 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre BMW-Analyse vom 15.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich BMW jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BMW Aktie.

BMW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...