BMW Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Keine Frage: Für die BMW-Aktie geht es wieder bergauf. Das Wertpapier des Autokonzerns stand am Mittwoch wieder auf der Sonnenseite des Dax und daher bei den Gewinnern, meldete am Mittwochmittag „welt.de“. Die leichten Zugewinne der BMW-Aktie hatten sich demnach über Mittag angekündigt. Ob die Rede des BMW-Chefs Oliver Zipse am Mittwoch in Bochum auf eine Branchenkongress damit zusammenhängt, bleibt Spekulation. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung