BMW: Die Aktie hält sich weitgehend schadlos!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Die Aktie von BMW blieb am Montag weitestgehend davon verschont, in den Diesel-Verkaufssog mit hineingezogen zu werden. Das Papier verlor zwar leicht an Wert, allerdings nicht signifikant. BMW hatte immer wieder deutlich gemacht, dass man keine Manipulationen bei der Software seiner Autos vorgenommen habe. Für investierte Anleger bleibt zu hoffen, dass dem wirklich so ist und es kein böses Erwachen gibt. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.