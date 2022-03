BMW-Aktie: Die große E-Offensive!

Ob es als Reaktion auf die Eröffnung einer neuen Batteriefabrik des Konkurrenten Mercedes geschieht, sei dahingestellt. In jedem Fall kündigte BMW kürzlich an, beim Thema Elektromobilität in Zukunft ordentlich aufs Tempo gehen zu wollen. Gleich fünf neue Gigafactories sollen dazu entstehen, zum Teil in direkter Nähe von Produktionsstandorten.

Viel mehr Details wurden nicht genannt, BMW sieht aber mittlerweile ein noch größeres Potenzial ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung