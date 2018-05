BMW-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage standen die Autoaktien in den letzten Tagen und Wochen immer wieder stark im Fokus. Kurz nach dem heutigen Handelsstart notierte die Aktie von BMW allerdings wieder ganz leicht im Plus. Dieser Anstieg ist jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Entscheidend wird die Entwicklung in der nächsten Woche sein.

Ein Beitrag von Johannes Weber.