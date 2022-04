BMW-Aktie: Weiter so?

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

Liebe Leser, was es letzte Woche Neues bei der BMW-Aktie gab, das haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst: Der Stand! Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen haben die BMW-Aktie Anfang März auf ein Tief bei 67,58 Euro fallen lassen. Doch die folgende Stabilisierung war nicht… Hier weiterlesen