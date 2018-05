BMW Aktie: Privates Carsharing startet in Madrid im Modellversuch!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

In Sachen Carsharing scheut sich BMW nicht davor, neue Ansätze auszuprobieren. So geschieht es derzeit auch bei einem Modellprojekt in der spanischen Hauptstadt Madrid. Dort haben Fahrer von Fahrzeugen der BMW-Marke Mini jetzt die Möglichkeit, ein privates Mini-Carsharing einzurichten. Dabei können bis zu zehn Personen vom Fahrzeughalter ausgewählt werden, die Zugriff auf das Fahrzeug erhalten. Diese können per App dann eine ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.