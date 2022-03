BMW-Aktie: Kurssprung?!

Die Automobilindustrie leidet derzeit vor allem unter Lieferschwierigkeiten in Osteuropa, wo der Automobilzulieferer LEONI in der Ukraine Kabelbäume für die Fahrzeugverkabelung produziert. Wichtige BMW-Werke in der Münchner Zentrale und in Dingolfing nehmen derzeit die Produktion wieder auf und sollten nach einigen Tagen fehlender Kabelkonfektionen und einem kompletten Stillstand der Produktionslinie ab nächster Woche die normale Produktion wieder aufnehmen.

BMW ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung