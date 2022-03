BMW-Aktie: Jetzt droht auch noch ein Doppeltop!

Unter den deutschen Aktienwerten steht der bayerische Autobauer BMW in den letzten Tagen besonders stark unter Druck. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine am Donnerstag vor einer Woche hat die Aktie 20 Prozent an Wert eingebüßt. Grund sind die gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen, die von BMW mitgetragen werden.

BMW legt Russland-Geschäft auf Eis

