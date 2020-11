BMW-Aktie: Ist das genug?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Elektroautos sind nach wie vor das beherrschende Thema in der Autobranche. Kaum noch jemand traut sich dieser Tage abzustreiten, dass in dieser Technologie die Zukunft liegt. Es gibt aber noch so einige Stellschrauben, an denen die Hersteller nachjustieren müssen. Ein großes Thema ist etwa die Reichweite. Zuletzt ließ sich ein regelrechtes Wettrennen darüber beobachten, wessen Elektroauto denn nun am weitesten kommt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung