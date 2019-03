BMW Aktie: Ist der Kurs in Gefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Die Aktie befindet sich in einem tiefen Fall und unterschreitet schon seit Tagen das Bollinger Band. Der Abwärtstrend wurde vor kurzem bestätigt und die neue Unterstützung bei ungefähr 63 € (2016) notiert für den aktuellen Kurs in eher weiter Entfernung, doch so auch der Widerstand bei 76 €. Die Indikatoren sinken mit dem Kurs drastisch ab. Der CCI (20) befindet sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.