BMW Aktie: Handeln Sie ab 69 Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Automobilwerte haben sich in diesem Jahr nicht unbedingt als optimales Investment erwiesen. So notierte die BMW-Aktie im Januar nach einem schwachen Vorjahr bei 69 Euro. Den bisherigen Tiefpunkt erreichte der Wert am 15. August mit Notierungen unterhalb von 59 Euro.

Die momentanen Kurse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung