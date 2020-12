BMW-Aktie: Gegen den Strom!

Die Bundesregierung ermöglicht Unternehmen derzeit, den Angestellten bis zu 1.500 Euro an Sonderzahlungen zu leisten, die sowohl steuerlich als auch sozialversicherungstechnisch nicht berührt werden. In der vergangenen Woche kündigte unter anderem Daimler an, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. Beim Rivalen BMW hingegen ist der sogenannte Corona-Bonus kein Thema. Wie „merkur.de“ berichtet, steht eine derartige Sonderzahlung bei dem Münchner Unternehmen nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



