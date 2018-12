BMW Aktie: Es ist noch ein weiter Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW Vz":

Am Montag vergangener Woche fand ein Abwärtstrend bei der Aktie von BMW seinen vorläufigen Höhepunkt, als der Kurs kurzzeitig unter 70 Euro fiel und bei 69,80 Euro ein neues Jahrestief erreichte. In den letzten Tagen zeigte sich jetzt wieder eine deutliche Erholung. Bis zum Wochenende kann BMW an der Börse um mehr als vier Prozent zulegen. Aktuell erreicht die Aktie damit wieder einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.