BMW Aktie: Erst 70 dann 78 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BMW Aktie | ISIN:DE0005190003 | WKN:519000

Die Bullen geben sich weiter größte Mühe den Aktienkurs Richtung Norden zu treiben. In den letzten Wochen konnten sie diverse Widerstände überwinden. So nun auch die viel beachtete 200-Tage-Linie. Nun wartet als nächster Widerstand die Marke von rund 70 Euro auf die Bullen. In Bezugnahme auf die Indikatoren Rsi und Stochastik, könnte ein kleine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung