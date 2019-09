BMW Aktie: Durch nichts zu bremsen!

Am Freitagmittag zählte die BMW-Aktie zu den deutlichen Gewinnern an der Börse. Das berichtete am Freitag die „Welt“. Platz 8 und ein Plus von 1,02 Prozent – damit liege das Wertpapier des Auto-Konzerns derzeit im oberen Drittel des DAX. Dieser habe sich insgesamt um 0,70 nach oben bewegt, hieß es weiter. Dies deute man als eine Wende im Kursverlauf nach dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >