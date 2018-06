BMW-Aktie im Dividendencheck: Fährt diese Automobil-Dividende allen davon?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Weiter geht’s mit einer neuen Dividendenrunde! Nachdem wir vor wenigen Tagen die Aktie von Royal Dutch Shell dividendentechnisch unter die Lupe genommen haben, steht heute die Stammaktie BMW (WKN: 519000) auf dem Prüfstand.

Wie bislang jedes Mal werden wir auch in diesem Foolishen Dividendencheck das magische Dreieck der herausragenden Dividenden für unser kleines Check-up konsultieren, welches wir noch um die Ausschüttungsquote erweitern. Mal sehen, wo die BMW-Aktie für die eine oder andere Überraschung sorgen kann:

Die Dividendenrendite

Fangen wir heute mit der Dividendenrendite an. Gegenwärtig notiert die BMW-Aktie bei 80,66 Euro. Für das vergangene Geschäftsjahr 2017 wurden zuletzt runde 4,00 Euro je Anteilschein ausgeschüttet. Unter diesen Prämissen beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,95 %.

BMW gehört damit im heimischen DAX zu den Unternehmen mit den höheren Dividendenrenditen. Aber schauen wir mal, ob der Münchener Autobauer in puncto Dividendenwachstum und -konstanz glänzen kann.

Wachstum und Nachhaltigkeit im Blickwinkel

Was die Konstanz anbelangt, ergibt sich bei BMW eher ein gemischtes Bild. Das letzte Mal kürzte der Autobauer zwar im Zuge der Finanzkrise seine Dividende. Von der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2007 in Höhe von 1,06 Euro je Aktie ging es im Folgejahr bergab auf lediglich noch 0,30 Euro je Aktie. Des Weiteren haben die Münchener seitdem die Dividende mindestens konstant gehalten und in acht von neun Jahren erhöht.

Diese Entwicklung könnte allerdings der relativ robusten Konjunktur der letzten Jahre geschuldet sein. Denn seit der letzten Finanzkrise lief die Weltwirtschaft grob gesehen relativ rund. Außerdem sind neun konstante Jahre in Folge auch noch kein für die Zukunft zwingender wegweisender Meilenstein. Daher, wie gesagt, eher ein gemischtes Bild.

Das Wachstum innerhalb dieser neun Jahre war jedoch absolut vorbildlich. In den besagten neun konstanten Ausschüttungen hat sich die Dividende unterm Strich mehr als verdreizehnfacht. Durchschnittlich bedeutet das ein jährliches Dividendenwachstum von rund 33,5 %, wobei sich das Wachstum im Nachgang der Finanzkrise schneller beschleunigte als in den späteren, moderateren Jahren. Mit 0,30 Euro je Aktie war die Ausgangslage hier ja auch vergleichsweise niedrig.

Das Ausschüttungsverhältnis

Der letzte Blickwinkel ist, wie üblich, das Ausschüttungsverhältnis der letzten Dividendenausschüttung gemessen am Gewinn. Im vergangenen Geschäftsjahr stand der oben genannten Dividende in Höhe von 4,00 Euro ein Gewinn in Höhe von 13,12 Euro gegenüber. Damit kommt BMW auf eine aktuelle Ausschüttungsquote von lediglich 30,5 %, was eher moderat ist.

Prinzipiell bestünde daher auch weiterhin eine solide Basis für weitere Erhöhungen. Zumindest, sofern BMW an die operativen Erfolge der Vergangenheit anknüpfen kann. Sollte sich die Konjunkturlage jedoch verschlechtern, stehen die Chancen nicht schlecht dafür, dass sich auch das zyklische Geschäftsfeld von BMW eintrübt. In der Folge könnte dann das derzeitige Ausschüttungsniveau ansteigen, selbst wenn BMW die Dividende konstant hält.

Foolisher Schlussstrich

Insgesamt können wir daher festhalten, dass die BMW-Dividende mit Sicherheit interessant ist. Sie ist hoch, sie war in den vergangenen neun Jahren konstant und wachsend und das Ausschüttungsverhältnis macht reichlich Appetit auf weitere Erhöhungen.

Bevor man zugreift, sollte man jedoch überlegen, ob die Weltwirtschaft oder speziell die zyklische Automobilindustrie gegenwärtig ihren Zenit überschritten hat. Das könnte womöglich weitere Erhöhungen, vielleicht sogar die Konstanz der aktuellen Dividende gefährden.

Die finale Bewertung dessen überlasse ich wie immer dir. Ich melde mich in ein paar Tagen mit einer neuen interessanten Aktie in meinem Foolishen Dividendencheck zurück.

Vincent besitzt Aktien von BMW und Royal Dutch Shell. The Motley Fool empfiehlt BMW.