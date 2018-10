BMW-Aktie: Dieser Deal in China hat es gleich auf mehreren Ebenen in sich

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Auf den ersten Blick liest sich die Meldung wenig spektakulär: „BMW kauft Mehrheitsanteil an Brilliance China Automotive“. Doch der Deal hat es gleich auf mehreren Ebenen in sich. Zum einen ist es das erste Mal, das ein ausländischer Automobilkonzern die Mehrheit an einem Gemeinschaftsunternehmen in China übernimmt. Sie müssen wissen: Bislang durften ausländische Firmen maximal 50% an Joint Ventures mit chinesischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.