BMW-Aktie: Chartbild in der Analyse!

Der Kurs der BMW-Aktie hat sich kurzfristig nach oben bewegt und steigt auch heute wieder an. Zurzeit gibt es aber nur kleinere Kursveränderungen, die letzte größere scheiterte an einem Widerstand. Zuletzt prallte der Kurs an der 38-Tagelinie nach unten ab.

Der Aktienwert wird analysiert: Leichter Anstieg!

Die BMW-Aktie ist noch immer im Trend nach unten gefangen, trotz der leichten Kurssteigerung. Im ersten Schritt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.