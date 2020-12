BMW Aktie: Bitte unbedingt beachten!

BMW hat in den ersten 9 Monaten 7,1% weniger umgesetzt und unter dem Strich 40,3% weniger verdient. In der Auto-Sparte schrumpfte der Umsatz sogar um 15,5% auf 64,85 Mrd € und der Absatz um 12,5% auf 1,64 Mio Fahrzeuge. Die operative Marge lag nur noch bei 0,3%. Seit Juli sind die internationalen Automobilmärkte jedoch auf Erholungskurs. Vor allem in China steigt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



