BMW-Aktie: Batterien bestimmen die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Die BMW-Aktie ist heute in Frankfurt unverändert in den Börsentag eingestiegen. Die Anfangsnotierung lag bei 86,31 Euro und tendierte dann zunächst schwächer. Im längerfristigen Rückblick hat das Papier die coronabedingten Verluste seit Jahresanfang 2020 wieder mehr als wett gemacht. Die zuvor und seit 2015 anhaltende Phase eines allmählichen Verlustes an Boden ist damit ebenfalls inzwischen umgekehrt. Stabile Zukunftsaussichten also?

Fest statt flüssig

Wenig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung