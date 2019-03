BMW Aktie: Abwärtstrend dominiert das Geschehen!

Der dynamische Abwärtstrend hat zwar wieder etwas nachgelassen, er ist aber noch immer aktiv bei der BMW Aktie. Möglich ist nach der Kursstabilisierung aber auch eine Bewegung in Seitwärtsrichtung. Das Bollinger Band hat sich in den letzten Wochen stark vergrößert und liegt nun gewichtet bei 77 Euro an der Oberseite und bei 69 Euro an der Unterseite.

Verkaufssignal aus der Stochastik schiebt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.