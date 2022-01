BMW Aktie: Absatz der Marke BMW in Q4 in den USA um 5,8% gesunken!

BMW of North America meldete für das vierte Quartal 2021 einen Absatz der Marke BMW in den USA von 93.031 Fahrzeugen, was einem Rückgang von 5,8% gegenüber den 98.750 Fahrzeugen im vierten Quartal 2020 entspricht. Der Absatz der Marke MINI in den USA belief sich im vierten Quartal auf 7.860 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 8,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

