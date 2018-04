BMW-Aktie: 5er BMW – Ein iPad mit Diesel

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

mid Groß-Gerau – Die 5er-Reihe von BWM gilt als beliebtes Manager-Mobil. Wie schlägt sie sich im Alltag und auf Langstrecke? Das wollte der Motor-Informations-Dienst (mid) wissen. Die Antwort gaben 1.000 Kilometer im 525d.

Zwei Merkmale, so schwört es jeder Designer bei BMW, wird es immer und bei jedem Auto der Bayern geben: Die Niere am Kühler – und die Instrumenten-Beleuchtung in diesem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.