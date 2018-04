BMW-Aktie: 11.392 Anträge auf E-Auto-Prämie

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

mid Groß-Gerau – An eine sehr rasche Leerung hatte ja niemand in der Auto-Branche geglaubt. Aber dass es letztlich so langsam mit dem Abruf der Fördergelder für E-Autos gehen würde, überrascht dann doch. Fakt ist: Mittlerweile sind erst 17,2 Prozent, also 206 Millionen Euro, aus dem 1,2 Milliarden Euro fassenden Fördertopf vergeben.

“Seit Beginn der Maßnahme wurden nach Angaben des zuständigen Bundesamts ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.