BMW AG: Gerät der Motor nun ins Stocken?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW Vz":

Für die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003) hatte ich in meiner letzten Analyse einen recht zerklüfteten Abwärtstrend bis in den Bereich von 78 € hinein prognostiziert. Die zwischenzeitliche Performance konnte meine damalige Sichtweise weitestgehend nachvollziehen, auch wenn die Korrektur einige Punkte tiefer gefallen ist, als zunächst von mir angenommen. Auf lange Sicht gesehen bewegt sich das Wertpapier in einer großen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.