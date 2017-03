BMW AG (BMW): So geht es jetzt weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Rückblick: Die gesamte deutsche Automobilbranche wirkt seit dem Beginn des neuen Jahres charttechnisch etwas angeschlagen. Auch BMW (ISIN: DE0005190003) musste in den letzten beiden Monaten einiges an Federn lassen und so sehen wir mittlerweile eine recht klare Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Die Bären haben hier längst das Ruder übernommen.

Meinung: Die Reise in Richtung Süden könnte schon bald wieder an Fahrt gewinnen. Die wichtigen gleitenden Durchschnitte zeigen nach unten und signalisieren uns Verkaufsdruck. Sollten wir die sich aktuell anbahnende bearishe Konsolidierung nach unten verlassen, sind weitere Abschläge fast schon vorprogrammiert.

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen.