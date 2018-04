BMW: 3D-Druck von Metall soll Fertigung revolutionieren

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Die BMW Group teilte in einer Pressemitteilung mit, eine Summe von über 10 Millionen Euro in den „Additive Manufacturing Campus“ in Oberschleißheim, im Norden Münchens, zu investieren. Ziel ist die hausinterne Kompetenz im Bereich der Additiven Fertigungsverfahren weiter auszubauen.

Ziel ist Serienproduktion

Laut dem Bereichsleiter für Produktionsintegration und Vorserienwerk, Udo Hänle, wird „künftig die gesamte Technologiekompetenz der BMW Group in den 3D-Druckverfahren an ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.