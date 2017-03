BMP Holding: Überwältigender Zuspruch bei außerordentlicher Hauptversammlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

die BMP Holding betreibt mehrere Onlineplattformen und vertreibt über sie Matratzen und sonstige Schlafwaren. Als Unternehmen der Informationstechnologiebranche ist es auch im Bereich des Venture Capital tätig. Venture Capital ist ein so genanntes Wagniskapital für neue und kleine Firmen. Da diese ihr Geschäft erst etablieren müssen, birgt das Investment große Gewinn- und Verlustrisiken.

Im Januar dieses Jahres verkündete das Management einen bilanziellen Verlust in Höhe der Hälfte des Eigenkapitals. Der Grund liegt in den oben erwähnten früheren Geschäften mit Venture Capital, auf die horrende Abschreibungen fällig waren. Das Papier verlor daraufhin über 23%. Um das weitere Vorgehen abzustimmen, wurde eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Diese fand nun am 21. März statt.

Aktionäre stehen hinter BMP

Die Anteilseigner stimmten mit einer überwältigenden Mehrheit (99,99 %) der Kapitalherabsetzung zu. Diese ist das Gegenteil einer Kapitalerhöhung und wird im Fall von BMP dazu verwendet, bilanzielle Verluste zu mindern.

BMP plant, das Grundkapital im Verhältnis 3:1 zusammenzulegen. Nach der Eintragung des neuen Grundkapitals im Handelsregister soll eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden, die sich im Rahmen von bis zu 10 % bewegt. Die neuen Aktien werden jedoch nicht mit Bezugsrechten ausgegeben, sondern ausgewählten Investoren angeboten werden.

Die Börsianer reagierten begeistert auf die Kapitalmaßnahme. Die Aktie legte innerhalb eines Handelstages um fast 16% zu und steht aktuell bei 0,44 Euro.

Ein Beitrag von Thomas Liebigman.