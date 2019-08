BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index: Kommt jetzt der Schock?

An der Börse Toronto schloss die BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index-Aktie am 23.08.2019 mit dem Kurs von 24.41 CAD.

Unsere Analysten haben BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index liegt bei 40,82, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index bewegt sich bei 45,1. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 23,76 CAD. Der letzte Schlusskurs (24,41 CAD) weicht somit +2,74 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (24,17 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,99 Prozent), somit erhält die BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

