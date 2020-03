BMO US Dividend Hedged to CAD ETF: Hoch bewertet?

Der Kurs der Aktie BMO US Dividend Hedged to CAD ETF steht am 06.03.2020, 17:00 Uhr bei 22.25 CAD.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für BMO US Dividend Hedged to CAD ETF. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 63,62 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass BMO US Dividend Hedged to CAD ETF momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? BMO US Dividend Hedged to CAD ETF ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,64). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. BMO US Dividend Hedged to CAD ETF wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen BMO US Dividend Hedged to CAD ETF. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der BMO US Dividend Hedged to CAD ETF von 22,79 CAD ist mit -7,62 Prozent Entfernung vom GD200 (24,67 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 25,37 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -10,17 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der BMO US Dividend Hedged to CAD ETF-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.