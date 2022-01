BMO UK Property Feeder Fund 2 Inc: Was passiert hier gerade?

Wie hat sich der Kurs von BMO UK Property Feeder Fund 2 Inc seit dem vergangenen 52 Wochentief entwickelt? Mit 99,46 Euro erreichte der Fond am 01. März 2021 den niedrigsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. In den letzten 327 Tagen, sprich seit dem Kurstief, stieg der Kurs um 15,62 Prozent. Das sind doch freudige Werte, die die Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung