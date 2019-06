BMO Short-Term Index: Reicht das?

Am 10.06.2019 ging die Aktie BMO Short-Term Index an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 50,58 CAD aus dem Handel.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für BMO Short-Term Index heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 20,45 Punkten, zeigt also an, dass BMO Short-Term Index überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Buy"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist BMO Short-Term Index auf dieser Basis überverkauft (Wert: 22,58). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. Zusammen erhält das BMO Short-Term Index-Wertpapier damit ein "Buy"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. BMO Short-Term Index zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der BMO Short-Term Index-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 49,85 CAD. Der letzte Schlusskurs (50,58 CAD) weicht somit +1,46 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (50,29 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,58 Prozent), somit erhält die BMO Short-Term Index-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die BMO Short-Term Index-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.