BMO Private Equity: Was macht der Markt?

Für die Aktie BMO Private Equity wird am 17.04.2019, 02:12 Uhr, ein Kurs von 342,5 GBP geführt.

Die Aussichten für BMO Private Equity haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen BMO Private Equity. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der BMO Private Equity beläuft sich mittlerweile auf 5,27 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 341,5 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6380,08 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 10,41 GBP. Somit ist die Aktie mit +3180,5 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die BMO Private Equity-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die BMO Private Equity-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu BMO Private Equity vor. Unterm Strich erhält BMO Private Equity somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.