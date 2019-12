BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF: Der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Am 02.12.2019, 16:39 Uhr notiert die Aktie BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF mit dem Kurs von 61.86 CAD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Bei BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF für diese Stufe daher ein "Hold".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF-RSI ist mit einer Ausprägung von 22,49 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 25,92, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

