BMO Msci Eafe Value Index: Glauben Sie das?

Für die Aktie BMO Msci Eafe Value Index wird an der heimatlichen Börse Toronto am 17.07.2019, 13:36 Uhr, ein Kurs von 19.01 CAD geführt.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für BMO Msci Eafe Value Index entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von BMO Msci Eafe Value Index im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um BMO Msci Eafe Value Index. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei BMO Msci Eafe Value Index konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält BMO Msci Eafe Value Index auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die BMO Msci Eafe Value Index derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 19,35 CAD, womit der Kurs der Aktie (19,11 CAD) um -1.24 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,16 CAD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0.26 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".