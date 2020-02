BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF: Anleger aufgepasst!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF. Die Aktie notiert im Handel am 08.02.2020, 00:02 Uhr, mit 28.76 CAD.

Die Aussichten für BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF führt bei einem Niveau von 32,86 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 30,51 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 26,52 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (28,79 CAD) deutlich darüber (Unterschied +8,56 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (27,75 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,75 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.