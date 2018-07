BMO Low Volatility Canadian Equity: Kommt jetzt der Schock?

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert BMO Low Volatility Canadian Equity per 20.07.2018 bei 31,15 CAD.Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für BMO Low Volatility Canadian Equity entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der BMO Low Volatility Canadian Equity-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 30,21 CAD. Der letzte Schlusskurs (31,15 CAD) weicht somit +3,11 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (30,55 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,96 Prozent Abweichung). Die BMO Low Volatility Canadian Equity-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die BMO Low Volatility Canadian Equity-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

