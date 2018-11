BMO Junior Gas Index: Ein unsicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie BMO Junior Gas Index. Die Aktie schloss den Handel am 31.10.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 16,08 CAD.

Unsere Analysten haben BMO Junior Gas Index nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der BMO Junior Gas Index-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,56 CAD. Der letzte Schlusskurs (16,08 CAD) weicht somit -2,9 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (17,5 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,11 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der BMO Junior Gas Index-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die BMO Junior Gas Index-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen BMO Junior Gas Index. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über BMO Junior Gas Index in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über BMO Junior Gas Index wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.