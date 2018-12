BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index: Bitte nicht vergessen!

Für die Aktie BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index stehen per 30.11.2018 22,82 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 23,33 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (22,82 CAD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2,19 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (22,94 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,52 Prozent), somit erhält die BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 23,42 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.