BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Für die Aktie BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF stehen per 10.11.2019, 14:35 Uhr 20.99 CAD zu Buche.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 20,18 CAD, womit der Kurs der Aktie (20,99 CAD) um +4,01 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 20,41 CAD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,84 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF-Aktie hat einen Wert von 27,03. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (26,98). Auch hier ist BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF überverkauft (Wert: 26,98), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF.

