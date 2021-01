BMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF: Ob das wirklich so spannend wird …

An derBörse notiert BMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF per 18.01.2021, 09:25 Uhr bei 53.28 CAD.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der BMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die BMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,12, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,22, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für BMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für BMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. BMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über BMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält BMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

