BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF. Die Aktie notiert im Handel am 29.03.2020, 22:49 Uhr, mit 35.34 CAD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF von 35,35 CAD ist mit -20,9 Prozent Entfernung vom GD200 (44,69 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 43,39 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -18,53 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF aktuell mit dem Wert 37,1 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 62,68. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

Anzeige Ist BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF jetzt ein Kauf? Oder sollten Sie lieber direkt raus aus BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF?

Hier finden Sie die exklusive BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF Sonderanalyse mit der direkten Handlungsempfehlung für Sie als Investor.

Jetzt hier klicken und über diesen Link die charttechnische und fundamentale Einschätzung von BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF kostenlos sichern